Закат чипов Snapdragon? Флагманские чипы MediaTek снова победили в замерах производительности

Первые результаты бенчмарков Dimensity 9000 оказались выше, чем у Snapdragon 8 Gen 1, и, как будто этого было недостаточно, флагман Qualcomm теперь “отстал” и от Dimensity 8100.

Типстер Digital Chat Station сегодня поделился результатами теста Geekbench Dimensity 8100, Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888, где чип MediaTek легко обошел два других в многоядерном тесте. Все используемые устройства были от Realme, причем RMX3562 - это грядущий Realme GT NEO3.