Заказы в Delivery Club теперь можно делать под диктовку голосовому ассистенту

Чтобы сделать заказ, нужно сказать: «Салют, хочу есть!». После этого надо обозначить, что именно хотелось бы съесть. Например, по запросу «хочу пиццу Маргарита» ассистенты Салют выведут на экран только подходящие заведения и позиции из меню.

Заказать еду можно прямо во время просмотра фильма. Нужно просто перейти в каталог Delivery Club и сказать, например, «Салют, хочу бургер». После этого блюдо появится на экране для заказа.

Новая опция работает на умных устройствах Sber: SberBox и SberBox Top, подключённых к любому ТВ, а также на телевизорах под управлением Салют ТВ. Скоро услуга появится в мобильных приложениях Сбер Салют и СберБанк Онлайн.