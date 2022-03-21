Заказывайте из Китая: Россия разрешила ввоз без пошлин посылок до €1000 вместо прежних €200

Для выполнения этой меры Россия активно взаимодействует с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу. При этом порог стоимости изменится, но требования к весу посылки останутся прежними — не больше 31 кг.

На сайте правительства сообщается, что решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года.

Мишустин заявил: «важно, чтобы у людей была возможность выбора. И повышение порога беспошлинного ввоза позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах. Тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами "Мир". Рассчитываем, что их число будет расти».