Заказывать такси в России разрешили прямо из электронной почты

Об этом Mail.ru Group рассказал «Коммерсанту». Сервис распознаёт адреса, указанные в письмах, и показывает их на карте. Кнопка вызова такси размещена прямо в теле письма.

«Любая компания—партнёр сервиса может встроить кнопку вызова машины в свое письмо. В будущем инструмент для заказа такси появится в письмах с билетами и приглашениями на большинство популярных событий»,— рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.

Пока партнёрское соглашение с сервисом подписали «Ситимобил» и «Везёт». Первый обеспечивает вызов такси через почтовый клиент для Android, а второй — через десктопную версию.