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Заказывать такси в России разрешили прямо из электронной почты

Из Mail.ru
В почтовом сервисе Mail.ru теперь можно вызвать такси, нажав на специальную кнопку прямо в электронном письме. Эта опция будет полезна, например, при посещении концертов и других мероприятий по электронным билетам.

Об этом Mail.ru Group рассказал «Коммерсанту». Сервис распознаёт адреса, указанные в письмах, и показывает их на карте. Кнопка вызова такси размещена прямо в теле письма.

«Любая компания—партнёр сервиса может встроить кнопку вызова машины в свое письмо. В будущем инструмент для заказа такси появится в письмах с билетами и приглашениями на большинство популярных событий»,— рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.

Пока партнёрское соглашение с сервисом подписали «Ситимобил» и «Везёт». Первый обеспечивает вызов такси через почтовый клиент для Android, а второй — через десктопную версию.

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