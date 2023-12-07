Захват трейдинга искусственным интеллектом: плюсы, минусы и киберопасность эволюции финансов

Захват трейдинга искусственным интеллектом: плюсы, минусы и киберопасность эволюции финансовИ стоит ли «вкатываться»
Поскольку ИИ проникает в торговые стратегии, ставки высоки - по прогнозам, к 2027 году их объем достигнет умопомрачительных 407 миллиардов долларов. Пользователь HackerNoon решил проанализировать плюсы, минусы и надвигающиеся угрозы кибербезопасности, меняющие ландшафт трейдинга.
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Плюсы примерно такие, по мнению аналитика:
Мастерство маркетинга: ИИ ускоряет торговлю, принимая молниеносные решения, расшифровывая хитросплетения рынка и сокращая расходы.
Доминирование в области данных: изменяя обработку данных, ИИ выявляет скрытые тенденции рынка, делая прогнозы более умными, а прибыль - более высокой.
Ускорение автоматизации: скорость - это главное в игре, поэтому торговые системы, управляемые искусственным интеллектом, автоматизируя принятие решений, оставляют человеческие ошибки пережитком прошлого.
С минусами ситуация примерно такая:
Этические проблемы: предвзятые алгоритмы могут перекосить игровое поле, вызывая опасения по поводу справедливости и прозрачности.
Риски чрезмерного доверия: слишком большое доверие к ИИ может привести к упущениям в человеческом контроле, что сделает рынок уязвимым перед непредсказуемыми изменениями.
Кибербезопасность: темная сторона проявляется в росте киберугроз, подвергая риску финансовые данные в условиях ажиотажа, вызванного ИИ.
В то время как ИИ ослепляет своим мастерством работы с данными, человеческая интуиция остается «секретным оружием» при расшифровке рыночных нюансов. При этом рабочие кадры вполне могут быть усовершенствованы ИИ, потому что вскоре могут потребоваться новые роли, требующие навыков работы с алгоритмами ИИ, анализа данных и кибербезопасности.
Поэтому в трейдинг все еще можно «вкатиться», правда, понадобиться изучить чуть больше литературы.