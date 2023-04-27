Заключенных в США начали обучать «бытовым делам» с помощью виртуальной реальности

Программа для несовершеннолетних и молодых взрослых, осужденных как взрослые (JYACAP), была запущена в 2017 году, чтобы предоставить несовершеннолетним пожизненно заключенным возможность приобрести навыки, которые они упустили во время заключения.

Программа доступна для тех, кому не исполнилось 21 года, когда они совершили тяжкое преступление, и кто находился в заключении от 20 до 30 лет. Участники приобретают такие навыки, как использование кредитной карты и управление смартфоном.

VR позволяет заключенным отработать эти навыки в безопасной и ограниченной среде. Цель программы - предоставить заключенным наилучшие шансы на «успех» после освобождения, потому что в Колорадо один из самых высоких показателей рецидивизма в США: около 50% освобожденных заключенных возвращаются в тюрьму.