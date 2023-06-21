Заключенным в США легче получить книгу Гитлера, чем учебник по программированию

Заключенным в США легче получить книгу Гитлера, чем учебник по программированиюИх борьба
Департамент реабилитации и коррекции штата Огайо (ODCR) подвергается критике за неравное применение политики в отношении материалов для чтения в тюрьмах штата. Согласно документам, полученным The Marshall Project, ODCR запретил множество публикаций, включая руководства по программированию, но при этом разрешил запрещенный в России «Майн Кампф» Гитлера.
Фото: Ferra.ru
Некоммерческие организации и авторы утверждают, что процесс проверки запутан и слишком широк, что приводит к ненужным ограничениям на книги, которые могли бы просветить и обогатить заключенных.
ODCR утверждает, что руководства по программированию представляют угрозу безопасности и риск неправильного использования, потенциально позволяя взломать или нарушить работу тюремных компьютерных систем.
Однако такие авторы, как Джошуа Блох, автор книги «Effective Java», утверждают, что подобные запреты ошибочны и препятствуют возможностям реабилитации.
ODCR пока не ответил на просьбу прокомментировать этот вопрос.