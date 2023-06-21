Заключенным в США легче получить книгу Гитлера, чем учебник по программированию

Некоммерческие организации и авторы утверждают, что процесс проверки запутан и слишком широк, что приводит к ненужным ограничениям на книги, которые могли бы просветить и обогатить заключенных.

ODCR утверждает, что руководства по программированию представляют угрозу безопасности и риск неправильного использования, потенциально позволяя взломать или нарушить работу тюремных компьютерных систем.

Однако такие авторы, как Джошуа Блох, автор книги «Effective Java», утверждают, что подобные запреты ошибочны и препятствуют возможностям реабилитации.

ODCR пока не ответил на просьбу прокомментировать этот вопрос.