Заключено крупнейшее в мире соглашение о покупке геотермальной энергии

По 15-летнему соглашению с компанией Southern California Edison компания Fervo будет поставлять 320 МВт энергии, что достаточно для снабжения около 350 000 домов. Энергия будет поступать с проекта Fervo Cape Station на юго-западе штата Юта, первые 70 МВт будут введены в эксплуатацию к 2026 году, а остальные - к 2028 году.

"Усовершенствованные геотермальные системы дополняют наши богатые ветровые и солнечные ресурсы, обеспечивая важнейшую базовую нагрузку", - сказал председатель Калифорнийской энергетической комиссии Дэвид Хохшильд.

Успехи Fervo начались с проекта Project Red, финансируемого компанией Google, который теперь питает центры обработки данных Google в Неваде. Компания также усовершенствовала свои процессы бурения, сократив время на 70 % и затраты на 50 % по сравнению с 2022 годом.