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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 21:01
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Закон ЕС об ИИ назвали «переломным» в его развитии

Ждем конца года
Европейский союз (ЕС) делает шаг в сторону «ответственного развития ИИ»: в конце 2024 года ожидается вступление в силу Закона ЕС об ИИ. Он повлияет не только на европейские ИИ-стартапы, но и на международные компании, предлагающие ИИ-продукты на рынке ЕС. Это станет переломным моментом, считает Магдалена Конкевич, NLP-инженер, разработчик и Data Scientist.
Закон ЕС об ИИ назвали «переломным» в его развитии
© Ferra

Закон ЕС об искусственном интеллекте классифицирует системы ИИ по степени риска. Системы с высоким уровнем риска будут подвергаться более жесткому регулированию, требуя отчетов о прозрачности, оценки потенциального воздействия на общество и проверки на предвзятость. Кроме того, разработчики должны вести подробную отчетность, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям.

Закон также запрещает некоторые приложения ИИ, в том числе основанные на:

  • биометрической идентификации с использованием конфиденциальных данных

  • распознавание лиц

  • распознавание эмоций на рабочих местах и в школах

  • Системы социальных оценок

  • Манипулирование поведением человека

  • Эксплуатация уязвимостей

Несоблюдение требований влечет за собой крупные штрафы — от 7,5 до 35 миллионов евро, в зависимости от нарушения и размера компании.

Компаниям, особенно тем, кто разрабатывает ИИ с высоким уровнем риска или модели общего назначения, следует начать подготовку уже сейчас. Конкевич советует сосредоточиться на ответственной разработке, контроле данных, обучении с участием человека и углубленной оценке своих разработок.