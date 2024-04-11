Закон ЕС об ИИ назвали «переломным» в его развитии

Закон ЕС об искусственном интеллекте классифицирует системы ИИ по степени риска. Системы с высоким уровнем риска будут подвергаться более жесткому регулированию, требуя отчетов о прозрачности, оценки потенциального воздействия на общество и проверки на предвзятость. Кроме того, разработчики должны вести подробную отчетность, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям.

Закон также запрещает некоторые приложения ИИ, в том числе основанные на:

биометрической идентификации с использованием конфиденциальных данных

распознавание лиц

распознавание эмоций на рабочих местах и в школах

Системы социальных оценок

Манипулирование поведением человека

Эксплуатация уязвимостей

Несоблюдение требований влечет за собой крупные штрафы — от 7,5 до 35 миллионов евро, в зависимости от нарушения и размера компании.

Компаниям, особенно тем, кто разрабатывает ИИ с высоким уровнем риска или модели общего назначения, следует начать подготовку уже сейчас. Конкевич советует сосредоточиться на ответственной разработке, контроле данных, обучении с участием человека и углубленной оценке своих разработок.