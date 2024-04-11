Закон ЕС об ИИ назвали «переломным» в его развитии

Закон ЕС об ИИ назвали «переломным» в его развитииЖдем конца года
Закон ЕС об искусственном интеллекте классифицирует системы ИИ по степени риска. Системы с высоким уровнем риска будут подвергаться более жесткому регулированию, требуя отчетов о прозрачности, оценки потенциального воздействия на общество и проверки на предвзятость. Кроме того, разработчики должны вести подробную отчетность, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям.
Закон также запрещает некоторые приложения ИИ, в том числе основанные на:
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биометрической идентификации с использованием конфиденциальных данных
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распознавание лиц
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распознавание эмоций на рабочих местах и в школах
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Системы социальных оценок
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Манипулирование поведением человека
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Эксплуатация уязвимостей
Несоблюдение требований влечет за собой крупные штрафы — от 7,5 до 35 миллионов евро, в зависимости от нарушения и размера компании.
Компаниям, особенно тем, кто разрабатывает ИИ с высоким уровнем риска или модели общего назначения, следует начать подготовку уже сейчас. Конкевич советует сосредоточиться на ответственной разработке, контроле данных, обучении с участием человека и углубленной оценке своих разработок.