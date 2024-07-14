Закон ЕС об ИИ принят. Компаниям установили жесткий дедлайн

Закон, принятый после длительного обсуждения, налагает запрет на несколько "рискованных приложений ИИ, угрожающих правам граждан", включая "биометрическое профилирование" для получения конфиденциальной информации и "инструменты предиктивного полицейского контроля".

Согласно поэтапной реализации Закона об искусственном интеллекте, компании должны придерживаться определенных сроков: ко 2 февраля 2025 года вступают в силу запреты на запрещенные виды использования ИИ, а ко 2 мая 2025 года - обязательные кодексы практики. К августу 2025 года системы ИИ, такие как чат-боты, должны соответствовать законам об авторском праве и требованиям прозрачности.

Наиболее строгие требования предъявляются к системам ИИ "высокого риска", интегрированным в критически важные сектора, такие как инфраструктура и здравоохранение, причем срок выполнения требований продлен до августа 2027 года. За несоблюдение требований предусмотрены серьезные штрафы, которые могут достигать 35 миллионов евро или 7 % от глобальной выручки.