Закон о принудительной установке российских приложений на смартфоны раскритиковали

По мнению представителя министерства, обсуждать его на высшем уровне должны все заинтересованные стороны. А Минкомсвязь, например, в качестве экспертов при разработке законопроекта никто не привлекал. Заинтересованными сторонами, помимо себя, ведомство считает и разработчиков отечественного программного обеспечения, и малые IT-компании, и производителей гаджетов, и пользователей.

Напомним, депутаты предлагают принудительно устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российское программное обеспечение из специального перечня. За невыполнение требования будут взыскиваться штрафы. Их размер для должностных лиц составит 30—50 тысяч рублей, а для юридических — 50—200 тысяч рублей.