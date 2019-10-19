Закон «против Яндекса» решили смягчить

В Кабинете министров считают, что ограничение владения иностранцев следует установить на уровне 50% минус одна акция. Пока законопроект предусматривает ограничение до 20%. Кроме того, по мнению правительства, в документе должны появиться чёткие критерии, по которым можно будет определять, является отдельный информационный ресурс значимым или нет.

Напомним, проект закона «против Яндекса» летом внёс в Госдуму депутат «Единой России» Антон Горелкин. По версии чиновника, значимыми ресурсами считаются сайты, которые позволяют владельцу собирать информацию о российских пользователях. По такой классификации «Яндекс» относится к значимым компаниям.

По мнению представителей «Яндекса», закон может разрушить уникальную экосистему интернет-бизнесов в России и ослабить их конкурентоспособность на международных рынках.