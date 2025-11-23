Закончивший лишь школу китаец подделал резюме и стал научным руководителем

Опубликовано 23 ноября 2025, 21:191 мин.
Закончивший лишь школу китаец подделал резюме и стал научным руководителемУниверситет в Цзянсу уволил его и обратился в полицию
Университет науки и технологий Цзянсу сообщил, что некий Го Вэй, ранее представленный как «главный научный сотрудник» и руководитель докторантов, оказался мошенником. Он подделал практически все сведения о своей профессиональной и научной деятельности.
Го Вэй называл себя «призёром национальной премии», «старшим исследователем Германской национальной академии», «победителем провинциального экзамена» и автором более 170 научных статей. На деле же он закончил только среднюю школу. Тем не менее в 2023 году ему удалось устроиться в университет, возглавить некую научную группу и заниматься «исследованиями» в области наноматериалов.
После проверки университет разорвал с ним трудовой договор и сообщил о произошедшем в полицию. Руководство также признало, что во время его приёма документы проверялись недостаточно тщательно.
Жена Го Вэя подтвердила, что он находится в следственном изоляторе, но отказалась комментировать его действия.