Законодатели призвали усилить безопасность женщин в интернете

По мнению авторов поправки, платформы социальных сетей должны следовать нормативным требованиям, защищающим женщин и девочек от жестокого обращения в интернете.

Если поправку примут, законодательство потребует от технологических компаний активно бороться с незаконным контентом и поведением, таким как киберпреследование и слив порнографии из мести. За нарушение будет грозить штраф в размере 10% от оборота компании. Авторы считают, что «женщины выиграют от новых инструментов, которые дадут им больший контроль над тем, что они видят в социальных сетях, включая контент, который является оскорбительным или разжигает ненависть по признаку пола».