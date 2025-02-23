Законодатели США потребовали ответов о влиянии агентства Маска на NASA

Опубликовано 23 февраля 2025, 01:301 мин.
Законодатели США потребовали ответов о влиянии агентства Маска на NASADOGE
Несколько демократов в Конгрессе США выражают обеспокоенность по поводу Департамента эффективности правительства (DOGE), правительственной инициативы, связанной с Илоном Маском, и его роли в NASA. В письме от 21 февраля на имя исполняющего обязанности администратора NASA законодатели раскритиковали отсутствие прозрачности в деятельности DOGE и потребовали более подробной информации.
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Ранее NASA подтвердило, что в агентстве был назначен сотрудник DOGE, но не раскрыло его личность и обязанности. Законодатели опасаются, что DOGE может работать без надлежащего надзора и иметь доступ к секретной информации. Они также задаются вопросом, подчиняется ли этот человек NASA или непосредственно Маску, что вызывает опасения по поводу конфликта интересов, учитывая лидерство Маска в SpaceX.
В письме перечислены 11 вопросов о роли DOGE в NASA и содержится просьба дать ответ до 7 марта. Тем временем NASA заявило, что DOGE сосредоточится на пересмотре контрактов с целью повышения эффективности.