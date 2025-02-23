Законодатели США потребовали ответов о влиянии агентства Маска на NASA

Ранее NASA подтвердило, что в агентстве был назначен сотрудник DOGE, но не раскрыло его личность и обязанности. Законодатели опасаются, что DOGE может работать без надлежащего надзора и иметь доступ к секретной информации. Они также задаются вопросом, подчиняется ли этот человек NASA или непосредственно Маску, что вызывает опасения по поводу конфликта интересов, учитывая лидерство Маска в SpaceX.

В письме перечислены 11 вопросов о роли DOGE в NASA и содержится просьба дать ответ до 7 марта. Тем временем NASA заявило, что DOGE сосредоточится на пересмотре контрактов с целью повышения эффективности.