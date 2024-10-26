Закономерный финал: Boeing продаст космическое подразделение

Генеральный директор Келли Ортберг, возглавивший компанию в августе, намекнул на возможное избавление от непрофильных проектов, предположив, что компания сосредоточится на производстве коммерческих самолетов и оборонных систем. Недавно Boeing сообщила об убытках в $ 6,17 млрд за последний квартал, причём только проект Starliner обошёлся в $ 250 млн.

Потенциальная продажа происходит на фоне множества проблем, включая недавний инцидент с разрушением спутника Intelsat. Ортберг подчеркнул важность эффективности, заявив, что лучше делать меньше, но качественнее.

Хотя Boeing, вероятно, сохранит контракт на разработку системы Space Launch System для миссий Artemis, её фокус, вероятно, сместится с космических проектов на основные направления — авиацию и оборону.