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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 17:15
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Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесен в Госдуму

Запретить решили не только жидкости
В Государственную Думу внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов, пишет РИА Новости. Авторами законопроекта являются депутаты от партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди», а возглавляет его председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесен в Госдуму
© Ferra

Авторы инициативы предлагают запретить розничную продажу никотина «(в том числе полученного путем синтеза) или его производных, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки».

Запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по мнению авторов, защита здоровья граждан важнее, а нелегальная торговля вейпами уже достаточно велика, и ее пресечение — задача правоохранительных органов.

Авторы инициативы, ссылаясь на экспертов, отмечают, что сейчас в России около четырех миллионов человек курят электронные сигареты. При этом количество вейперов среди подростков, по данным Минздрава, к началу прошлого года увеличилось в десять раз по сравнению с 2011 годом, когда в России началась продажа электронных сигарет.