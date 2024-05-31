Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России внесен в Госдуму

Авторы инициативы предлагают запретить розничную продажу никотина «(в том числе полученного путем синтеза) или его производных, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки».

Запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по мнению авторов, защита здоровья граждан важнее, а нелегальная торговля вейпами уже достаточно велика, и ее пресечение — задача правоохранительных органов.

Авторы инициативы, ссылаясь на экспертов, отмечают, что сейчас в России около четырех миллионов человек курят электронные сигареты. При этом количество вейперов среди подростков, по данным Минздрава, к началу прошлого года увеличилось в десять раз по сравнению с 2011 годом, когда в России началась продажа электронных сигарет.