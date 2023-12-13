Законопроект США о климате вдохновил другие страны на «зеленый патриотизм»

Сосредоточившись на поддержке технологий чистой энергии и сдерживании иностранной конкуренции, законопроект вызвал чувство «зеленого патриотизма», находящее отклик даже у политиков за пределами США.

Такие страны, как Австралия, ЕС, Великобритания и другие, готовятся к собственным климатическим действиям, выделяя миллиарды на «зеленые» проекты, вводя пограничные тарифы на высокоуглеродную продукцию и рассматривая переход к «зеленой» энергетике как национальную миссию по созданию рабочих мест.

По мере того как неотложная борьба с изменением климата выходит на первый план, эти законопроекты направлены на преобразование экономики быстрее, чем это могут сделать рыночные силы, подчеркивая необходимость значительных государственных инвестиций перед лицом одного из самых значительных провалов - климатического кризиса.