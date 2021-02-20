Закрылась церковь искусственного интеллекта

Церковь основали в 2015 году. Процесс её закрытия начался в июне 2020 года, но официально она закрылась только в конце года. Об этом гласят федеральные документы США. Сообщается, что все средства, собранные церковью, передали Фонду правовой защиты и образования NAACP. Это $175 172.

Сам Левандовски рассказал, что хотел пожертвовать в Фонд правовой защиты и образования NAACP, чтобы спонсировать реформирование уголовного правосудия. Это стало актуальным на фоне движения Black Lives Matter после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Что касается церкви ИИ, то у неё не было помещения, не проводилось собраний. На сайте церкви говорится: «Люди, объединившиеся в поддержку ИИ, — сторонники мирного перехода к пропасти сознания». Последователи верят, что создание искусственного интеллекта неизбежно. Они считают, что на люди сейчас «растят бога». Поэтому им важно не наделать ошибок.