Закрылась продвигавшая женщин в техноиндустрии организация

Опубликовано 12 июля 2024, 12:45
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Закрылась продвигавшая женщин в техноиндустрии организацияПосле 17 лет работы
После 17 лет работы по "расширению прав и возможностей" женщин в технологической индустрии известное некоммерческое сообщество Girls in Tech закрывает свои двери, пишет VentureBeat. Основательница сообщества Адриана Гаскойн объявила об этом с глубоким сожалением, отметив, что "организация оказала огромное влияние на преодоление гендерного разрыва в технологической отрасли во всем мире".
Основанная в Кремниевой долине, а затем переехавшая в Нэшвилл, штат Теннесси, во время пандемии, организация Girls in Tech охватила более 250 000 человек через свои 35 отделений, расположенных в 30 странах. Организация создала "экосистему" благодаря "программам наставничества, хакатонам, буткемпам, конференциям и разнообразным образовательным инициативам".
Гаскойн выразила свою печаль по поводу закрытия организации, но подчеркнула, что, хотя Girls in Tech и прекращает свою деятельность, ее миссия "будет продолжена по другим каналам". Она призвала сторонников продолжать выступать "в защиту женщин в сфере технологий", чтобы "борьба с неравенством продолжалась с той же преданностью и страстью".