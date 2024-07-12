Закрылась продвигавшая женщин в техноиндустрии организация

Основанная в Кремниевой долине, а затем переехавшая в Нэшвилл, штат Теннесси, во время пандемии, организация Girls in Tech охватила более 250 000 человек через свои 35 отделений, расположенных в 30 странах. Организация создала "экосистему" благодаря "программам наставничества, хакатонам, буткемпам, конференциям и разнообразным образовательным инициативам".

Гаскойн выразила свою печаль по поводу закрытия организации, но подчеркнула, что, хотя Girls in Tech и прекращает свою деятельность, ее миссия "будет продолжена по другим каналам". Она призвала сторонников продолжать выступать "в защиту женщин в сфере технологий", чтобы "борьба с неравенством продолжалась с той же преданностью и страстью".