Закрылся разработчик роботов, готовивших пиццу на пути к клиенту

При этом официальных заявлений от стартапа не поступало и нет комментариев на сообщения в прессе. Zume — стартап, который не отличался от конкурентов в смысле производства роботов-пиццамейкеров. Уникальность идеи заключалась в принятии заказа и автоматизированном изготовлении пиццы в фургоне-доставщике во время движения до клиента.

В 2020 году компания, несмотря на то, что не вполне реализовала предложенную концепцию, и уволив более 50% штата, всё же смогла получить инвестиции на сумму более $450 млн. В этот период Zume переключилась на разработку биоразлагаемой экологичной упаковки.

Но в итоге свёрнута и эта деятельность. Причины в настоящее время неизвестны.