Закрылся сайт с самыми жестокими видео в интернете

Об этом сообщил основатель LiveLeak Хэйден Хьюитт (Hayden Hewitt). Он не назвал причины закрытия сайта. Хьюитт лишь отметил, что мир сильно изменился за последние несколько лет, как и интернет. Также в видео на YouTube-канале Trigger Warning создатель LiveLeak пояснил, что поддерживать работу сайта стало слишком сложно. Что ни у Хьюитта, ни у его команды просто не осталось сил, чтобы продолжать борьбу за портал. Основатель LiveLeak признался, что то, каким интернет стал сейчас, ему не нравится.

Видеохостинг без цензуры публиковал ролики с убийствами, терроризмом и другими сценами насилия. Сайт подвергался критике, но его авторы говорили, что хотят показывать реальную жизнь.

Именно на LiveLeak в своё время появилось видео обезглавливания американского журналиста Джеймса Фоули боевиками ИГИЛ (прежнее название запрещённой в РФ террористической группировки ИГ).