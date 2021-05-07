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Наука и технологии
Сегодня в 15:20

Закрылся сайт с самыми жестокими видео в интернете

Там публиковали аварии без цензуры
Спустя 15 лет работы закрылся сайт с самыми жестокими видео в интернете LiveLeak. Вместо него откроется ItemFix, на который нельзя будет загрузить ролики, содержащие чрезмерное насилие.

Об этом сообщил основатель LiveLeak Хэйден Хьюитт (Hayden Hewitt). Он не назвал причины закрытия сайта. Хьюитт лишь отметил, что мир сильно изменился за последние несколько лет, как и интернет. Также в видео на YouTube-канале Trigger Warning создатель LiveLeak пояснил, что поддерживать работу сайта стало слишком сложно. Что ни у Хьюитта, ни у его команды просто не осталось сил, чтобы продолжать борьбу за портал. Основатель LiveLeak признался, что то, каким интернет стал сейчас, ему не нравится.

Видеохостинг без цензуры публиковал ролики с убийствами, терроризмом и другими сценами насилия. Сайт подвергался критике, но его авторы говорили, что хотят показывать реальную жизнь.

Именно на LiveLeak в своё время появилось видео обезглавливания американского журналиста Джеймса Фоули боевиками ИГИЛ (прежнее название запрещённой в РФ террористической группировки ИГ).