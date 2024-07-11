Закрытый в 2015 сайт об Apple «ожил» с ИИ-контентом и аккаунтами бывших авторов

Кристина Уоррен, бывший автор TUAW, осветила эту проблему в недавнем посте в соцсетях, разоблачив неправомерное использование сайтом ее имени и фотографий. «Кто-то купил домен TUAW, заполнил его сгенерированными ИИ фотографиями, а затем повторно использовал мое имя с работы, на которой я работала, когда мне был 21 год», — написала она.

Первоначально запущенный в 2004 году и закрытый в 2015 году, большая часть оригинального контента TUAW хранится на Engadget. Yahoo продала домен TUAW компании Web Orange Limited в 2024 году, но продажа не включала оригинальный архив. Web Orange Limited утверждает, что «тщательно переписала» архивный контент с archive.org, хотя сравнение показывает, что эти изменения были минимальными и часто «неверно атрибутированными».

Этот шаг поднял юридические и этические вопросы об использовании искусственного интеллекта для создания контента и «присвоении личностей» бывших авторов, особенно среди журналистов.

Ни TUAW, ни Yahoo не ответили на просьбы прокомментировать эту практику.