Закрывается крупный порносайт

По информации журналистов, Xtube перестанет работать 5 сентября. Сообщается, что в течение нескольких лет MindGeek сталкивается с судебными исками, касающимися незаконного контента на сайтах компании. Её обвиняют в размещении роликов с изнасилованиями и сексуальным насилием над детьми.

Не исключено, что Xtube закрывают по этой причине. Этот процесс происходит без лишнего шума, единственная доступная информация по этому поводу находится на странице часто задаваемых вопросов Xtube. Там написано, что 5 июля убрали возможность загрузки пользовательского видео.

Xtube запустился в 2006 году и стал первым сайтом, который позволял пользователям загружать собственные видео.