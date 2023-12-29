Замедление экономики может спасти климат Земли

Исследование, опубликованное в журнале One Earth, показывает, что глобальный экономический рост свыше 2% в год прямо противоречит целям Парижского соглашения. Даже радикальные меры по снижению воздействия на окружающую среду в сочетании с текущими прогнозами роста оказываются недостаточными. Авторы предлагают радикальное решение: замедление или даже пост-рост экономики.

В исследовании выделяется важнейший период: 2023−2030 годы. Эти годы имеют решающее значение для достижения температуры 1,5°C, а текущие сценарии в значительной степени зависят от высоких темпов роста. Данное исследование ставит под сомнение это предположение, утверждая, что он является основным фактором выбросов.

«Одно только снижение темпов экономического роста может сократить выбросы CO2 на 10−13% к 2030 году», — объясняет соавтор исследования Дэниел О’Нил. «Выход за пределы роста, особенно в богатых странах, может значительно сократить разрыв между нашей нынешней траекторией и безопасным климатическим пространством».

Однако авторы признают, что есть и нюансы. «У стран с низким уровнем дохода другие потребности в развитии и ответственность за смягчение последствий», — говорит Джейсон Хикель. «Они не должны быть ограничены сценариями пост-роста».