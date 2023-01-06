Замена дорогим литий-ионным батареям в виде натрий-ионных стала еще ближе

Литий-ионные батареи обладают высокой плотностью энергии и длительным сроком службы, однако высокая стоимость и ограниченные поставки лития обуславливают необходимость разработки альтернативных систем хранения энергии. С этой целью исследователи предложили в качестве возможного кандидата натрий-ионные батареи (SIB).

Помимо того, что натрий обладает физико-химическими свойствами, схожими с литием, он устойчив и экономически эффективен. Однако его ионы имеют большие размеры и вялую кинетику диффузии, что препятствует их размещению в углеродных микроструктурах серийно выпускаемых графитовых анодов. Следовательно, аноды SIB страдают от структурной нестабильности и низкой эффективности хранения. Поэтому группа ученых использовала хинакридоны в качестве прекурсоров для приготовления углеродных анодов SIB.

"Органические пигменты, такие как хинакридоны, могут быть использованы в качестве анодных материалов в натриево-ионных батареях. Учитывая высокую эффективность, они обеспечат эффективную стратегию для массового производства крупномасштабных систем хранения энергии", - заключает профессор Ли.