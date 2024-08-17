Замена монитору: VR-шлемы Meta* Quest получил поддержку HDMI

Опубликовано 17 августа 2024, 02:15
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Замена монитору: VR-шлемы Meta* Quest получил поддержку HDMIС помощью нового приложения
Компания Meta* представила новое приложение для своих гарнитур Quest 3, 2 и Pro, позволяющее использовать устройства в качестве экранов для HDMI-совместимых гаджетов, таких как игровые консоли и ноутбуки.
Бесплатное приложение Meta Quest HDMI Linkтребует дополнительного оборудования — пользователям понадобится небольшая недорогая карта захвата, которая подключает устройство-источник видеосигнала (например, PS5 или ноутбук) к гарнитуре Quest через HDMI и USB-C или USB-A.
После завершения настройки и получения разрешений на Quest* пользователи могут наслаждаться видео в формате 1080p, 60 кадров в секунду с практически нулевой задержкой на настраиваемом экране.
Эта функция превращает Quest* в универсальный дисплей с большим экраном, идеальный для игр и многозадачности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена