Замена монитору: VR-шлемы Meta* Quest получил поддержку HDMI

Бесплатное приложение Meta Quest HDMI Linkтребует дополнительного оборудования — пользователям понадобится небольшая недорогая карта захвата, которая подключает устройство-источник видеосигнала (например, PS5 или ноутбук) к гарнитуре Quest через HDMI и USB-C или USB-A.

После завершения настройки и получения разрешений на Quest* пользователи могут наслаждаться видео в формате 1080p, 60 кадров в секунду с практически нулевой задержкой на настраиваемом экране.

Эта функция превращает Quest* в универсальный дисплей с большим экраном, идеальный для игр и многозадачности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена