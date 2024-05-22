«Замена смартфонов» с ИИ Humane AI Pin не взлетела: компания ищет покупателя

AI Pin, цена которого составляет $ 699, был раскритикован за медленную работу и опыт использования, далекий от «бесшовного», всегда включенного ИИ-помощника, обещанного его создателями. Pin использует собственную ОС (CosmOS) и модели искусственного интеллекта для ответа на голосовые запросы и анализа того, что видит камера. Ответы проецируются на ладонь пользователя.

Несмотря на привлечение 230 миллионов долларов (в том числе от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана), оценка Humane в 850 миллионов долларов перед запуском резко упала после того, как негативные отзывы показали ошибки в ПО, несогласованность действий и аппаратные проблемы, такие как время автономной работы и перегрев. Хотя Humane выпустила обновления прошивки и интегрировала модель GPT-4o от OpenAI, ущерб, похоже, был нанесен.

Круг потенциальных покупателей ограничен. Такие технологические гиганты, как Amazon, Apple, Google и Microsoft, уже вкладывают значительные средства в ИИ, что делает интеллектуальную собственность Humane менее привлекательной по цене.