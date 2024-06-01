Заменит ли ИИ все рабочие места в будущем: футурист поделился предсказанием

На картине XVI века «Страна лентяев» изображено общество безделья и лени, что подчеркивает потенциальные негативные стороны мира без работы, пишет Грейн. Исследования также показывают значительную корреляцию между безработицей и депрессией.

Однако будущее работы - это не "бинарный выбор" между полной автоматизацией и только работой руками людей. ИИ, скорее всего, возьмет на себя выполнение повторяющихся задач, таких как ввод данных, обслуживание клиентов и конвейерная работа, создавая при этом новые возможности в таких областях, как разработка, обслуживание робототехники и наука о данных.

Главное - адаптация, считает футурист. Чтобы процветать в экономике, управляемой ИИ, нам придется приобретать новые навыки и учиться на протяжении всей жизни.

Хотя опасения по поводу вытеснения рабочих мест вполне обоснованны, сосредоточившись исключительно на возможности антиутопического будущего, "мы не учитываем возможности", которые открывает ИИ. Активно готовясь к переменам, мы можем гарантировать, что будущее работы будет способствовать прогрессу и процветанию человека, подытожил Грейн.