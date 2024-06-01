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Наука и технологии
Опубликовано 01 июня 2024, 15:45
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Заменит ли ИИ все рабочие места в будущем: футурист поделился предсказанием

И про Илона Маска не забыли
Илон Маск недавно вызвал дискуссию своим предсказанием о том, что искусственный интеллект в конечном итоге заменит все рабочие места. Мысль подхватил футурист Аллан Грейн. Хотя идея всеобщего высокого дохода для поддержания безработного общества может показаться утопичной, она вызывает опасения по поводу возможности повсеместной бесцельности и депрессии, пишет Грейн для HackerNoon.
Заменит ли ИИ все рабочие места в будущем: футурист поделился предсказанием
© Ferra

На картине XVI века «Страна лентяев» изображено общество безделья и лени, что подчеркивает потенциальные негативные стороны мира без работы, пишет Грейн. Исследования также показывают значительную корреляцию между безработицей и депрессией.

Однако будущее работы - это не "бинарный выбор" между полной автоматизацией и только работой руками людей. ИИ, скорее всего, возьмет на себя выполнение повторяющихся задач, таких как ввод данных, обслуживание клиентов и конвейерная работа, создавая при этом новые возможности в таких областях, как разработка, обслуживание робототехники и наука о данных.

Главное - адаптация, считает футурист. Чтобы процветать в экономике, управляемой ИИ, нам придется приобретать новые навыки и учиться на протяжении всей жизни.

Хотя опасения по поводу вытеснения рабочих мест вполне обоснованны, сосредоточившись исключительно на возможности антиутопического будущего, "мы не учитываем возможности", которые открывает ИИ. Активно готовясь к переменам, мы можем гарантировать, что будущее работы будет способствовать прогрессу и процветанию человека, подытожил Грейн.