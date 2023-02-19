Заменит ли искусственный интеллект программистов и не только

Сэм Зонка, программист и преподаватель, провел для ведущих демонстрацию возможностей ChatGPT в написании кода, с чем нейросеть неплохо справилась.

Телеканал также взял интервью у генерального директора Microsoft Сатьи Наделла. По его словам, ИИ, наоборот, создаст больше рабочих мест (кому-то же нужно работать с нейросетями), что даже поможет экономике в целом.

В репортаже также приводится интервью с экономистом Массачусетского технологического института Дэвидом Аутором, который сказал, что, по его мнению, рост ИИ действительно означает, что миллионы рабочих мест изменятся в течение нашей жизни. Но, к сожалению, мы не знаем, как именно.

Он указывает, например, что более 60% видов работ, которые люди выполняют сегодня, не существовали даже в 1940-х годах, а многие из тех, что существовали, были заменены.