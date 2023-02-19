Заменит ли искусственный интеллект программистов и не только

Заменит ли искусственный интеллект программистов и не толькоИ стоит ли этого бояться
В утреннем выпуске новостей телеканала CBS был поднят вопрос: как скоро машины заменят нас, займут наши рабочие места? Чтобы приблизиться к ответу, они обратились к специалистам.
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Сэм Зонка, программист и преподаватель, провел для ведущих демонстрацию возможностей ChatGPT в написании кода, с чем нейросеть неплохо справилась.
Телеканал также взял интервью у генерального директора Microsoft Сатьи Наделла. По его словам, ИИ, наоборот, создаст больше рабочих мест (кому-то же нужно работать с нейросетями), что даже поможет экономике в целом.
В репортаже также приводится интервью с экономистом Массачусетского технологического института Дэвидом Аутором, который сказал, что, по его мнению, рост ИИ действительно означает, что миллионы рабочих мест изменятся в течение нашей жизни. Но, к сожалению, мы не знаем, как именно.
Он указывает, например, что более 60% видов работ, которые люди выполняют сегодня, не существовали даже в 1940-х годах, а многие из тех, что существовали, были заменены.