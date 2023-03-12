Заменит ли китайский юань американский доллар: мнение эксперта

13:14, 12 марта 2023
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Заменит ли китайский юань американский доллар: мнение экспертаЕсли да, то точно не в ближайшее время
Потребуется не менее десяти лет, чтобы китайский юань заменил доллар США на посту “мировой валюты”, рассказал доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака изданию Ura.ru. К тому же ближайшее время никто не будет сознательно ставить под сомнение главенство доллара.
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Он назвал эту идею бессмысленной и глупой. Кульбака отмечает, что процесс замены валюты-гегемона обычно происходит сам собой, когда экономика страны слабеет. Китаю до доллара еще очень далеко, подчеркнул он.
По словам специалиста, существует несколько условий для того, чтобы валюта стала мировой. Прежде всего, это крупная, стабильная национальная экономика со стабильной экономической историей, что на данный момент “под силу только США”.