Заменит ли китайский юань американский доллар: мнение эксперта

Он назвал эту идею бессмысленной и глупой. Кульбака отмечает, что процесс замены валюты-гегемона обычно происходит сам собой, когда экономика страны слабеет. Китаю до доллара еще очень далеко, подчеркнул он.

По словам специалиста, существует несколько условий для того, чтобы валюта стала мировой. Прежде всего, это крупная, стабильная национальная экономика со стабильной экономической историей, что на данный момент “под силу только США”.