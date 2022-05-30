Заменят ли животных в зоопарках и аквариумах роботами

Кейт Дарлинг, специалист из медиалаборатории Массачусетского технологического института, в марте этого года в бассейне в Калифорнии впервые встретила дельфинов-роботов. Эти гиперреалистичные аниматронные животные должны были заменить живых существ в водных парках развлечений и аквариумах. И у этого подхода есть свои плюсы.

Организация Edge Innovations, которая создала дельфина Делле, который плавал в том бассейне, разрабатывала имитации и других морских существ для различных фильмов. Например, для Star Trek («Звёздный путь»), Free Willy («Освободите Вилли»), The Perfect Storm («Идеальный шторм»).

Во всём мире в разных странах сейчас начинают запрещать тренировать настоящих животных для цирковых выступлений. Подобное произошло с американским цирком Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.