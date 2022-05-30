Заменят ли животных в зоопарках и аквариумах роботами

Заменят ли животных в зоопарках и аквариумах роботамиИ где уже сейчас вместо животных - машины
Кейт Дарлинг, специалист из медиалаборатории Массачусетского технологического института, в марте этого года в бассейне в Калифорнии впервые встретила дельфинов-роботов. Эти гиперреалистичные аниматронные животные должны были заменить живых существ в водных парках развлечений и аквариумах. И у этого подхода есть свои плюсы.
Организация Edge Innovations, которая создала дельфина Делле, который плавал в том бассейне, разрабатывала имитации и других морских существ для различных фильмов. Например, для Star Trek («Звёздный путь»), Free Willy («Освободите Вилли»), The Perfect Storm («Идеальный шторм»).
Во всём мире в разных странах сейчас начинают запрещать тренировать настоящих животных для цирковых выступлений. Подобное произошло с американским цирком Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.
При этом есть и другая сторона этой ситуации. Возможно, людям взаимодействовать с животными, которые находятся в неволе, очень важно. Это помогает сохранить некоторые виды животных, которые бы в других условиях погибли. Кроме того, возможность увидеть вживую этих существ дорогого стоит. Как для детей, так и для взрослых это более увлекательно, чем рассматривать картинки в книге.
Также такой вид развлечений может вдохновить людей заботиться о животных.
Это может стать причиной отказа от замены животных роботами. Однако научные исследования показывают, что люди склонны относиться к таким роботам как к живым существам. Кроме того, подобные устройства привлекают много внимания.
По мнению Кейт Дарлинг, роботы-животные не смогут заставить людей забыть о ценности настоящих животных. Более того, приятно знать, что плавание с таким двойником было тоже захватывающим и при этом ни одно животное не пострадало. По мнению специалиста, дельфинов всё же нужно будет в дальнейшем заменить техническими аналогами.