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Заметит любую попытку: в России создали систему для защиты от фотографирования экрана на работе

«Антифото»
Компания «Стахановец» разработала сервис «Антифото». Он не позволит сотрудникам сфотографировать экран рабочего компьютера или ноутбука смартфоном.
Заметит любую попытку: в России создали систему для защиты от фотографирования экрана на работе

В основе сервиса лежит алгоритм, который анализирует предметы перед монитором. Если будут обнаружены подозрительные действия, система сразу же спрячет важную информацию, заблокирует компьютер и оповестит руководство. Также программа отследит, если сотрудник отключает или закрывает веб-камеру.

Согласно исследованиям, около 50% утечек происходят из-за того, что сотрудники используют свои смартфоны. Около 10-15% информации, выставленной на продажу в даркнете, представлено в виде фотографии экрана компьютера.

Систему «Антифото» предлагают использовать в металлургических компаниях, нефтехимическом холдинге, в сфере добычи полезных ископаемых, госучреждениях и в частном бизнесе. Решение применяется также в банковском и страховом сегментах, среди операторов сотовой связи для предотвращения утечек коммерческой тайны и персональных данных.

Источник:Стахановец
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#нейросеть
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