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Наука и технологии
Опубликовано 01 мая 2024, 21:00
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«Заметный сдвиг»: американский аналитик о российском фрегате «Адмирал Головко»

“Могучие плавучие носители ракет”
Недавно принятый на вооружение РФ фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» представляет собой значительный скачок вперед для российского военно-морского флота, знаменуя собой переход к современным ракетным платформам и расширению возможностей, считает Питер Сучиу, аналитик The National Interest. Его слова передает Лента.ру.
«Заметный сдвиг»: американский аналитик о российском фрегате «Адмирал Головко»
© Ferra

Сучиу выделяет «Адмирал Головко» как многоцелевой фрегат нового поколения, способный выполнять разнообразные задачи, включая противолодочную борьбу, сопровождение более крупных кораблей и нанесение точных ударов по вражеским целям. «Он знаменует собой заметный сдвиг в сторону продвинутых ракетных платформ», — оценил он.

Впечатляющий арсенал фрегата включает крылатые ракеты «Калибр», противокорабельный комплекс «Оникс» и новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Фрегаты превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море», — пишет Сучиу.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
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#мнение
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#Россия