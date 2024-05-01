«Заметный сдвиг»: американский аналитик о российском фрегате «Адмирал Головко»

Сучиу выделяет «Адмирал Головко» как многоцелевой фрегат нового поколения, способный выполнять разнообразные задачи, включая противолодочную борьбу, сопровождение более крупных кораблей и нанесение точных ударов по вражеским целям. «Он знаменует собой заметный сдвиг в сторону продвинутых ракетных платформ», — оценил он.

Впечатляющий арсенал фрегата включает крылатые ракеты «Калибр», противокорабельный комплекс «Оникс» и новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Фрегаты превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море», — пишет Сучиу.