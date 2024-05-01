Опубликовано 01 мая 2024, 21:00
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«Заметный сдвиг»: американский аналитик о российском фрегате «Адмирал Головко»“Могучие плавучие носители ракет”
Недавно принятый на вооружение РФ фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» представляет собой значительный скачок вперед для российского военно-морского флота, знаменуя собой переход к современным ракетным платформам и расширению возможностей, считает Питер Сучиу, аналитик The National Interest. Его слова передает Лента.ру.
Сучиу выделяет «Адмирал Головко» как многоцелевой фрегат нового поколения, способный выполнять разнообразные задачи, включая противолодочную борьбу, сопровождение более крупных кораблей и нанесение точных ударов по вражеским целям. «Он знаменует собой заметный сдвиг в сторону продвинутых ракетных платформ», — оценил он.
Впечатляющий арсенал фрегата включает крылатые ракеты «Калибр», противокорабельный комплекс «Оникс» и новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».
«Фрегаты превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море», — пишет Сучиу.