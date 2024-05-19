Исследование CIQ, проведенное под руководством инженеров ядра Ронни Салберга и Джонатана Мэйпла, показало, что эти «замороженные» ядра на самом деле более подвержены ошибкам по сравнению со «стабильным» ядром Linux, которым управляет Грег Кроа-Хартман. В подробном документе приводится статистика: RHEL 8.8 имеет 4594 известные ошибки с существующими исправлениями, которые не были перенесены на другие версии. У RHEL 8.6 и 8.7 дела обстоят еще хуже — 5 034 и 4 767 известных ошибок соответственно.

Основные выводы из отчета включают тезисы, что:

Замороженные ядра небезопасны. Они накапливают больше ошибок с течением времени.

Количество ошибок увеличивается с течением времени. Новые ошибки постоянно обнаруживаются и исправляются, но не всегда переносятся обратно в ядра производителей.

Слишком много открытых ошибок. Непрактично классифицировать и исправлять их все.

Анализ показывает, что лучшим подходом к обеспечению безопасности является использование последнего стабильного или долгосрочного ядра непосредственно с сайта kernel.org. Эллисон подчеркивает, что использование последних версий ядра очень важно для поддержания безопасности системы, и это мнение разделяют представитель Google Кис Кук и Кроа-Хартман.

Хотя исследование сфокусировано на RHEL, проблема затрагивает и другие дистрибутивы, такие как SUSE, Ubuntu и Debian.