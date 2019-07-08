Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни

По словам учёных, вечная мерзлота — это очень стабильная среда. Мох в ней практически изолирован от агрессивных внешних факторов. Кроме того, он обладает способностью обезопасить себя от негативного воздействия кристаллов льда. Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.

Учёным не в первый раз удаётся заставить клетки мха снова начать делиться. Ранее они вернули к жизни растение, пролежавшее во льду как минимум 170 лет. Но 15 веков — это куда более впечатляющий результат.