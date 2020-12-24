Занятия спортом в холодное время года оказались более эффективными для потери веса

Участниками научной работы стали 11 взрослых людей с избыточным весом. В ходе исследования они осуществили две высокоинтенсивные тренировки с промежутком в семь дней. Так, первое занятие происходило при температуре порядка 21°C, тогда как во время второго ее снизили до 0°C. Сама тренировка включала в себя 10 различных спринтов на велотренажере с промежутками на восстановление и высокоинтенсивными минутами. Параллельно этому ученые контролировали температуру тела, частоту сердцебиения , количество кислорода, а также уровня глюкозы и газообмена добровольцев. Впоследствии у участников были взяты образцы крови для выявления скорости окисления липидов.

Так, было установлено, что во время высокоинтенсивных тренировок на холоде скорость окисления липидов увеличивается на 358%, в сравнении с такими же тренировками в тепле. Помимо прочего, температура также повлияла и на долгосрочные метаболические реакции.

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