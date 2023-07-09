Западные аналитики назвали преимущество российских войск перед украинскими

Вуксанович, эксперт аналитического центра Лондонской школы экономики, отметил, что Украина не обладает необходимым превосходством в воздухе для проведения подобных операций, в то время как российские войска успешно используют передовые системы вооружения, такие как вертолеты «Аллигатор» и беспилотники «Ланцет», для сдерживания наступательных действий.

Оптимизм Запада в отношении украинского контрнаступления был основан на убеждении, что НАТО предоставила Украине обучение и оборудование. Однако они не учли, что атака на хорошо укрепленного противника является одной из самых сложных форм ведения войны, как подчеркивает Вуксанович.

Он объяснил, что Россия установила укрепленные линии обороны вдоль линии фронта, создав зоны поражения артиллерии и минные поля, что препятствовало значительному продвижению украинских вооруженных сил в начале их контрнаступления.