Западные эксперты назвали бесполезной защиту российских танков

Наука и технологии
Сегодня в 17:43
Западные эксперты назвали бесполезной защиту российских танковГоворят, это «работы уровня автомастерской»
Издание «Военное обозрение» привело мнения западных обозревателей по поводу усиления защиты российских танков.
Сообщается, что основное внимание российские специалисты уделяли повышению стойкости бортов и передней части корпуса и башни как ОБТ Т-90, так и Т-72Б3. Однако западные эксперты отметили, что такие модернизации мало влияют на эффективность поражения бронетехники сверху современными противотанковыми ракетами, в том числе американскими Javelin.
Ещё танки могут быть атакованы беспилотниками. Этот факт, правда, российские военные учли. Сообщается, что во время Карабахского конфликта несколько танков Т-72 из подразделений Южного военного округа были замечены с усиленной защитой сверху.
Ещё авторы отметили, что некоторые защитные комплекты выглядят так, как будто работы проводили бригады уровня автомастерской.