Западные эксперты назвали бесполезной защиту российских танков

Сообщается, что основное внимание российские специалисты уделяли повышению стойкости бортов и передней части корпуса и башни как ОБТ Т-90, так и Т-72Б3. Однако западные эксперты отметили, что такие модернизации мало влияют на эффективность поражения бронетехники сверху современными противотанковыми ракетами, в том числе американскими Javelin.

Ещё танки могут быть атакованы беспилотниками. Этот факт, правда, российские военные учли. Сообщается, что во время Карабахского конфликта несколько танков Т-72 из подразделений Южного военного округа были замечены с усиленной защитой сверху.

Ещё авторы отметили, что некоторые защитные комплекты выглядят так, как будто работы проводили бригады уровня автомастерской.