Западные компании потратят на ИИ 325 миллиардов долларов

Amazon лидирует с прогнозируемыми 105 миллиардами долларов инвестиций, в основном на ИИ в своем облачном подразделении AWS. *Meta планирует потратить до 65 миллиардов долларов, что значительно превышает ее предыдущие оценки. Google увеличит расходы до 75 миллиардов долларов, а Microsoft уже потратила 42 миллиарда долларов из ожидаемых 80 миллиардов долларов инвестиций в ИИ.

Инвесторы беспокоятся о «непонятной прибыли», особенно после того, как китайский ИИ-стартап DeepSeek представил конкурентоспособные и недорогие модели ИИ. Несмотря на это, технологические гиганты продолжают вкладывать миллиарды в ИИ, делая ставку на его долгосрочный потенциал.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена