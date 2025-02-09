Западные компании потратят на ИИ 325 миллиардов долларов

Опубликовано 09 февраля 2025, 03:451 мин.
Западные компании потратят на ИИ 325 миллиардов долларовВ этом году
Крупнейшие технологические компании — Amazon, Microsoft и Google — намерены вложить в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) 325 миллиардов долларов в 2025 году, что на 46% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на столь масштабные расходы, инвесторы сомневаются в том, что эти затраты окупятся.
Amazon лидирует с прогнозируемыми 105 миллиардами долларов инвестиций, в основном на ИИ в своем облачном подразделении AWS. *Meta планирует потратить до 65 миллиардов долларов, что значительно превышает ее предыдущие оценки. Google увеличит расходы до 75 миллиардов долларов, а Microsoft уже потратила 42 миллиарда долларов из ожидаемых 80 миллиардов долларов инвестиций в ИИ.
Инвесторы беспокоятся о «непонятной прибыли», особенно после того, как китайский ИИ-стартап DeepSeek представил конкурентоспособные и недорогие модели ИИ. Несмотря на это, технологические гиганты продолжают вкладывать миллиарды в ИИ, делая ставку на его долгосрочный потенциал.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена