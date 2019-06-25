Западные санкции лишат Россию спутников ГЛОНАСС

Эти ограничения были введены в рамках санкций от Евросоюза и США в 2014 году. Страны запретили вывоз в Россию товаров «двойного назначения». Под это определение попали и комплектующие для спутников.

Как пишет РБК, власти сократят бюджет на программу по развитию системы ГЛОНАСС с 2012 по 2020 годы на 12,9 миллиардов рублей. Причиной стала невозможность серийного производства «Глонасс-К».

О проблема в импортозамещении стало известно ещё в июне прошлого года. Как писали тогда журналисты, в спутниках «Глонасс-К» 75-80% электроники были сделаны иностранными компаниями.