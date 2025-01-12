Западные СМИ обвинили Марка Цукерберга во лжи после его слов о цензуре в США

Он охарактеризовал влияние правительства как агрессивное, но, сообщают СМИ, не привел доказательств или конкретных деталей. Так, он ещё и «упустил давнее давление со стороны консерваторов», в том числе республиканцев.

The Verge продолжает: комментарии Цукерберга о дезинформации во время выборов 2020 года также были «неполными». Хотя он представил проверку фактов как «предвзятое действие», исследования показывают, что дезинформация распространялась в основном консервативными группами.

Кроме того, претензии Цукерберга к Apple и ее рыночной политике позволили, считают в издании, отвлечь внимание от «проблем самой *Facebook». Его жалобы на меры Apple якобы были больше связаны с «упущенной выгодой».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена