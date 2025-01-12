Наука и технологии
Опубликовано 12 января 2025, 04:30
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Западные СМИ обвинили Марка Цукерберга во лжи после его слов о цензуре в США

Интервью с Джо Роганом
Недавнее интервью Марка Цукерберга на шоу Джо Рогана было якобы наполнено недостоверными заявлениями о модерации контента *Facebook, пишут западные СМИ, в частности The Verge. Цукерберг утверждал, что усилия *Facebook по модерации, особенно в отношении COVID-19, были вызваны «внешним давлением», в частности со стороны администрации Байдена.
Западные СМИ обвинили Марка Цукерберга во лжи после его слов о цензуре в США
© Ferra

Он охарактеризовал влияние правительства как агрессивное, но, сообщают СМИ, не привел доказательств или конкретных деталей. Так, он ещё и «упустил давнее давление со стороны консерваторов», в том числе республиканцев.

The Verge продолжает: комментарии Цукерберга о дезинформации во время выборов 2020 года также были «неполными». Хотя он представил проверку фактов как «предвзятое действие», исследования показывают, что дезинформация распространялась в основном консервативными группами.

Кроме того, претензии Цукерберга к Apple и ее рыночной политике позволили, считают в издании, отвлечь внимание от «проблем самой *Facebook». Его жалобы на меры Apple якобы были больше связаны с «упущенной выгодой».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена