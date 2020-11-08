Западные специалисты заявили, что пора прощаться с истребителями МиГ-29

Мнение экспертов приводит «Военное обозрение». Истребитель МиГ-29 впервые взлетел в 1977 году. Он служил в качестве противовеса американскому истребителю F-16.

Эксперт Дэвид Экс, однако, считает, что «звезда» МиГ-29 начинает угасать спустя 40 лет. И хоть сотни самолётов остаются на вооружении многих стран, в России срок их службы подходит к концу.

В 80-е годы МиГ-29 являл собой значительный прогресс. Он имел исключительное соотношение тяги к массе, был манёвренным и мог похвастаться первой операционной прицельной системой для управляемой ракеты Р-73 класса «воздух-воздух».

Однако после Холодной войны всё больше стран, в том числе Россия, стали предпочитать более крупные и мощные истребители, наподобие Су-27. Сейчас у ВКС и ВМФ России осталось всего 98 МиГ-29. Поэтому, считают эксперты, пора попрощаться с самолётами.