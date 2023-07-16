Западный обозреватель отметил неспособность техники США сопротивляться российским «глушилкам»

По данным издания, пострадали даже те модели техники, которые ранее считались неуязвимыми. Отмечается, что сигналы спутников GPS являются слабыми, что делает систему уязвимой для нарушения работы путем глушения сигналов конкурирующими помехами. В вооруженных силах США используется GPS-сигнал военного класса, известный как M-код. Однако утечка документов Пентагона показала, что существующие фильтры для предотвращения помех не смогли защитить американское оружие.

В статье также подчеркивается, что существующие альтернативы GPS имеют свои недостатки, а разработка новой системы наведения займет годы.

Нарушение сигналов GPS создает серьезные проблемы для войск Украины, которые в том числе в значительной степени зависят от точного позиционирования и навигации.