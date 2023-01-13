Западный военный округ получит истребители Су-25 для усиления

20:16, 13 января 2023
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Западный военный округ получит истребители Су-25 для усиленияЭти штурмовики нужны для прикрытия пехоты
Министерство обороны России усилит Западный военный округ (ЗВО) истребителями-штурмовиками Су-25.
Фото: Placepic.ru
Эту информацию прокомментировал заслуженный лётчик-испытатель Герой России Игорь Маликов. По его словам, штурмовики Су-25 необходимы на всех направлениях.
Эти самолёты нужны для прикрытия пехоты. Маликов отметил, что «людей на поле боя надо прикрывать».
К сожалению, новых штурмовиков мы сейчас не разрабатываем, но Су-25 актуален всегда. Это машина боевого прикрытия пехоты. Можно вспомнить, какую роль играл штурмовик Ил-2 во время Великой Отечественной войны. Правда, сейчас им сложнее — появились новые средства борьбы с ними.
Игорь Маликов
Заслуженный лётчик-испытатель Герой России