Наука и технологии
20:16, 13 января 2023
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Западный военный округ получит истребители Су-25 для усиления

Эти штурмовики нужны для прикрытия пехоты

Министерство обороны России усилит Западный военный округ (ЗВО) истребителями-штурмовиками Су-25.

Западный военный округ получит истребители Су-25 для усиления

Фото: Placepic.ru

Эту информацию прокомментировал заслуженный лётчик-испытатель Герой России Игорь Маликов. По его словам, штурмовики Су-25 необходимы на всех направлениях.

Эти самолёты нужны для прикрытия пехоты. Маликов отметил, что «людей на поле боя надо прикрывать».

К сожалению, новых штурмовиков мы сейчас не разрабатываем, но Су-25 актуален всегда. Это машина боевого прикрытия пехоты. Можно вспомнить, какую роль играл штурмовик Ил-2 во время Великой Отечественной войны. Правда, сейчас им сложнее — появились новые средства борьбы с ними.

Игорь Маликов
Заслуженный лётчик-испытатель Герой России
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