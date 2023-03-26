Запах человеческого пота оказался полезен для психики

Исследователи заявили, что эмоциональное состояние человека сказывается на химических соединениях, выделяемых его телом с потом. Поэтому они решили провести эксперимент.

Они взяли образцы пота у добровольцев, переживающих определённые эмоции. Эмоции вызывали через просмотр фильмов и роликов. Затем образцы проанализировали. Всего химики обнаружили в поте более 300 различных соединений.

Препараты с этими веществами испытали на 48 женщинах с социофобией. «Мы обнаружили, что испытуемые, которые подверглись запаху пота людей, смотревших смешные или страшные фильмы, лучше реагировали на терапию осознанности (по сравнению с теми, кто не испытывал такого воздействия)», — рассказали авторы исследования.

Они предположили, что аналогичный эффект может оказывать и простое присутствие человека рядом.