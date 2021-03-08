«Запах нового автомобиля» признали опасным для здоровья человека

Соответствующие рекомендации указаны в руководстве ЕЭК ООН по стандартам качества воздуха в салоне транспортных средств.

Специалисты рассказали, что «запах нового автомобиля» образуется из-за веществе, выделяемых пластмассами, клеями, тканями и другими материалами отделки. В основном в запах вносят вклад восемь летучих органических соединений. Это ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол. Все эти соединения опасны для человека. У кого-то они могут вызывать аллергию и плохое самочувствие. Кроме того, вещества остаются в автомобиле долго время, пишет «Популярная механика».

Новый документ ЕЭК ООН должен вступить в силу с июля 2021 года. Производители должны будут начать использовать более экологичные материалы.