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Наука и технологии
Сегодня в 16:44

«Запах нового автомобиля» признали опасным для здоровья человека

Производители должны будут использовать более экологичные материалы для салона
Европейская экономическая комиссия Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН) признала «запах нового автомобиля» опасным для здоровья человека. Вскоре могут ужесточиться требования к материалам отделки автомобилей.

Соответствующие рекомендации указаны в руководстве ЕЭК ООН по стандартам качества воздуха в салоне транспортных средств.

Специалисты рассказали, что «запах нового автомобиля» образуется из-за веществе, выделяемых пластмассами, клеями, тканями и другими материалами отделки. В основном в запах вносят вклад восемь летучих органических соединений. Это ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол. Все эти соединения опасны для человека. У кого-то они могут вызывать аллергию и плохое самочувствие. Кроме того, вещества остаются в автомобиле долго время, пишет «Популярная механика».

Новый документ ЕЭК ООН должен вступить в силу с июля 2021 года. Производители должны будут начать использовать более экологичные материалы.