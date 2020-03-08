Запасы iPhone 11 начали истощаться из-за эпидемии коронавируса

Как сообщают американские ритейлеры, они получают грузы со смартфонами, но среди них нет iPhone. Только модели Samsung.

Когда поставки восстановятся, не сообщается. Это значит, что покупателям в Нью-Йорке придётся либо подождать неопределённое время, либо выбрать другой смартфон.

Придёт ли эта проблема в другие регионы, и в Россию в том числе, покажет время. Ранее уже сообщалось о том, что цепочка поставок Apple не может работать полноценно из-за проблем, связанных с эпидемией. Не исключено, что ситуация повлияет на запуск новых смартфонов компании и на их доступность.