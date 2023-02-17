Запатентован сенсорный экран, очищающий отпечатки пальцев за ночь

В большинстве экранов используются красные, зеленые и синие светодиоды, настроенные с разной интенсивностью, однако в проекте GM в матрицу добавлен четвертый пиксель, специально настроенный на невидимую ультрафиолетовую длину волны.

На поверхности экрана будет полностью прозрачный слой фотокатализатора на основе оксида металла (скорее всего диоксида титана).

Под воздействием ультрафиолетового света диоксид титана превращается из гидрофобного в супергидрофильный и начинает притягивать влагу из воздуха. В результате на поверхности образуется тонкий слой воды, который начинает окисляться и электрохимически генерировать молекулы свободных радикалов, которые разрушают клеточные стенки, цитоплазму и ДНК бактерий, грибков и других биологических организмов. Система должна эффективно уничтожать большинство органических материалов на поверхности, расщепляя также остатки масла и другой мусор.

Таким образом, экран медленно очищается и стерилизуется, а когда УФ-излучение прекращается, поверхность снова становится водонепроницаемой, позволяя влаге собираться в комочки и скатываться с поверхности.

Вы сможете запустить его вручную, либо настроить его на спокойную работу в течение нескольких часов в середине каждой ночи.