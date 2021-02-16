Запатентован смартфон с движущейся селфи-камерой

Такая конструкция позволяет сделать фотографию с разных углов. Из патента ясно, что движение модуля камеры обеспечивает двигатель. Датчик перемещается в двух направлениях внутри желобка. Когда приложение для камеры открыто, пользователь может настроить положение селфи-датчика.

Благодаря этому пользователь сможет выбрать лучший ракурс для своего снимка. Например, организовать всё так, чтобы выгодно показать свою «рабочую сторону».